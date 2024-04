Terminaram buscas permanentes por jovem desaparecido há uma semana em Gaia

As buscas permanentes pelo jovem de 16 anos desaparecido há uma semana no mar em Vila Nova de Gaia terminaram esta sexta-feira, sem sucesso, ao pôr-do-sol, revelou à Lusa o comandante da Capitania do Douro, Rui Lampreia.

"A partir de hoje as buscas serão feitas no âmbito da atividade normal da patrulha do comando local da Polícia Marítima", revelou Rui Lampreia, confirmando que desde segunda-feira, a procura passou a ser feita, sobretudo, em terra, mas com os olhos no mar e que esteve a cargo dos agentes da Polícia Marítima e elementos da Capitania do Porto do Douro.

Face ao tempo já decorrido, a esperança, segundo o comandando, "é que o mar devolva o corpo, mas isso é uma incerteza".

As buscas terminaram hoje ao pôr-do-sol, pelas 20h19.