Segundo cadáver dá à costa na zona de Setúbal

Um corpo deu à costa em Tróia, na zona de Setúbal, no final da tarde desta sexta-feira, avançou a "CNN Portugal". Foi o segundo corpo a ser encontrado em dois dias na mesma região, depois de o corpo de um homem "em avançado estado de decomposição" ter sido encontrado na zona da Comporta na quinta-feira.

Segundo a "CNN Portugal", o corpo surgiu na praia Atlântica, na península de Tróia, nas imediações do local do naufrágio do dia 7 de abril. Duas pessoas, um adulto de 33 anos e um rapaz de 13 anos, foram encontradas sem vida no mesmo dia, mas um jovem de 21 anos - irmão do adulto de 33 anos - e um adulto - pai do rapaz encontrado morto - continuam desaparecidos. O timoneiro da embarcação, de 62 anos, foi resgatado com vida.

Segundo fonte da autoridade local de Saúde disse à Lusa, o corpo encontrado na praia na zona da Comporta é o de "um homem, em avançado estado de decomposição". Contudo, não foi esclarecida a ligação com o naufrágio de 7 de abril: "se estiver relacionado com o naufrágio de Tróia, o caso está em segredo de justiça por estar a decorrer um processo criminal", disse a mesma fonte.

O capitão do Porto de Setúbal e comandante-local da Polícia Marítima, Marco Serrano Augusto, invocou o segredo de justiça para não avançar pormenores sobre a ocorrência de quinta-feira. "Tive uma ocorrência na Praia da Torre", na zona da Comporta, "a qual foi anexada a um processo criminal que se encontra em segredo de justiça", limitou-se a afirmar.