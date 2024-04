MP investiga assédio e abuso de poder no Centro de Estudos Sociais de Coimbra

O Ministério Público (MP) está a investigar o caso de alegado assédio e abuso de poder no Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra, que envolve Boaventura Sousa Santos, confirmou esta sexta-feira a Procuradoria-Geral da República (PGR).

"Sobre a matéria, o Ministério Público recebeu o relatório da comissão independente do CES e uma carta do coletivo de vítimas. Estes dois documentos, após análise, deram origem a um inquérito que se encontra em investigação no DIAP [Departamento de Investigação e Ação Penal] de Coimbra", informou a PGR em resposta à Lusa.

Na origem deste caso estão as denúncias de três investigadoras que passaram pelo CES da Universidade de Coimbra sobre situações de assédio num capítulo do livro intitulado "Má conduta sexual na Academia - Para uma Ética de Cuidado na Universidade", o que levou a que os investigadores Boaventura Sousa Santos e Bruno Sena Martins acabassem suspensos de todos os cargos que ocupavam no CES.

A partir das denúncias foi criada uma comissão independente pelo CES para averiguar as alegações, que iniciou funções em agosto de 2023 e apresentou no passado dia 13 de março um relatório que confirmou a existência de padrões de conduta de abuso de poder e assédio por parte de pessoas em posições hierarquicamente superiores.

"A análise de toda a informação reunida, bem como das versões entre as pessoas denunciantes e pessoas denunciadas que foram compatíveis entre si, indicia padrões de conduta de abuso de poder e assédio por parte de algumas pessoas que exerciam posições superiores na hierarquia do CES", revelou o relatório final da comissão independente.