Meco. Famílias dos jovens avançam para o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem

O passo seguinte é o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Depois de a justiça portuguesa ter ilibado o dux João Gouveia e a Universidade Lusófona do pedido de indemnização de 1,3 milhões de euros apresentado pelos pais dos seis alunos da instituição que morreram afogados, em 2013, a luta vai continuar, mas nas instâncias europeias.

Depois da decisão do Supremo Tribunal de Justiça, conhecida esta sexta-feira, o advogado Vítor Parente Ribeiro revela à Renascença que vai avançar com uma queixa contra o Estado Português junto do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. O advogado das famílias defende que "em Portugal, o Estado Português e as instituições não defendem o direito à vida, e esta é mais uma prova disso".