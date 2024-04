Manifestantes invadem Ministério do Ambiente. "Não temos outra opção"

Um grupo de estudantes e ativistas climáticos invadiu, esta sexta-feira, as instalações do Ministério do Ambiente.

Segundo o comunicado enviado às redações, os membros do movimento "Fim ao Fóssil" estão sentados no chão do átrio do Ministério, unidos por tubos metálicos, e também no exterior do edifício.

Os activistas climáticos referem que não têm outra opção a não ser continuar estes protestos e exigem que seja implementado um plano "que garanta a transição nos prazos da ciência".

Os estudantes criticam o Governo por não ter um plano para garantir o fim do fóssil, mesmo depois do movimento já ter apresentado um plano.

Apelam à sociedade que, caso não sejam ouvidos, se junte aos jovens numa marcha pela justiça climática marcada para o dia 8 de junho.

[notícia atualizada às 11h10]