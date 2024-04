Madeira. Detido homem suspeito do crime de pornogafia infantil

Um homem de 34 anos foi detido na Madeira por suspeitas da prática do crime de pornografia infantil, informou esta sexta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Na nota é referido que o homem foi detido em flagrante delito e que foram apreendidas numa busca domiciliária, "nos equipamentos informáticos utilizados pelo arguido, centenas de ficheiros de imagem e vídeo compatíveis com conteúdos relativos a pornografia infantil".

Na origem da detenção esteve a denúncia da mãe de uma menor com 14 anos, que indicou que o detido utilizava um perfil falso, mantinha conversas com a filha e pedia o envio de fotos e vídeos "com o propósito de obter conteúdos de cariz sexual", adianta a PJ.

O Departamento de Investigação Criminal da Madeira da Polícia Judiciária prossegue a investigação do caso, que pode permitir identificar outras vítimas.

O detido vai ser ouvido num primeiro interrogatório para aplicação de medidas de coação.