Fim de semana com chuva e trovoada no Centro e Sul

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para sábado aguaceiros, em especial nas regiões Centro e Sul, onde serão por vezes fortes e acompanhados de trovoadas, e que poderão ser sob a forma de granizo.

As previsões apontam ainda para uma pequena descida da temperatura máxima nas regiões Centro e Sul.

O vento deverá ser fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante leste, temporariamente noroeste na faixa costeira durante a tarde, soprando moderado a forte nas terras altas até meio da manhã.

Já no domingo, o céu deve apresentar-se pouco nublado ou limpo, apresentando-se por vezes muito nublado nas regiões Centro e Sul, em especial durante a tarde.

Para a região Sul estão previstos aguaceiros durante a tarde, podendo ser acompanhados de trovoada.

Segundo as previsões, esta sexta-feira o céu deve surgir pouco nublado, com aumento de nebulosidade nas regiões Centro e Sul durante a tarde, e com ocorrência de aguaceiros e possibilidade de trovoadas.

As temperaturas máximas vão oscilar entre os 26ºC em Braga, e os 19ºC na Guarda. Já as mínimas variam entre os 15ºC em Aveiro e os 5ºC em Bragança.