Vão abrir cinco novas creches em Vila Nova de Gaia financiadas pelo PRR

O Município de Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, vai ter cinco novas creches, um projeto financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), revelou esta quinta-feira o presidente da autarquia.

"Vamos ter de colocar comparticipação com certeza, mas ainda não sabemos de quanto. Agora o objetivo é aproveitar verbas do PRR, não desperdiçar uma oportunidade", disse Eduardo Vítor Rodrigues que falava aos jornalistas na apresentação do relatório de contas de 2023.

As cinco creches serão colocadas nas freguesias de Canidelo, Oliveira do Douro, Afurada, Pedroso e Grijó.

Cada uma terá capacidade para 66 crianças.

Sem avançar com prazos precisos, Eduardo Vítor Rodrigues referiu que os concursos públicos "deverão acontecer em maio" para que as creches seja uma realidade "rapidamente".

"Isto corresponde a uma resposta que fica aquém da necessidade. Vai ao encontro das necessidades das famílias, mas não resolve a procura. Temos IPSS [Instituições Particulares de Solidariedade Social] com listas de espera para creches superiores ao número de vagas que têm", referiu o autarca.

Questionado sobre outros investimentos, Eduardo Vítor Rodrigues avançou que também está a candidatar a verbas do PRR a remodelação de quatro escolas EB 2,3 e secundárias.

São elas Gaia Nascente, Carvalhos, Grijó e D. Pedro I e cada empreitada poderá custar entre três a 3,5 milhões de euros.

"Antecipo já que os valores do mercado vão ficar acima e a câmara terá de comparticipar", disse o autarca, que conta regressão ao Edifício dos Paços do Concelho, atualmente em obras, em outubro.

A obra, de 3,4 milhões de euros, "é a primeira grande remodelação deste edifício em 100 anos".