STOP quer recuperação do tempo de serviço dos professores em dois anos

O dirigente do STOP, André Pestana, disse esta quinta-feira ao ministro da Educação que defende a devolução do tempo de serviço dos professores a um ritmo de 50% ao ano, em alternativa aos 20% previstos no programa de Governo.

No final de uma reunião com o ministro da Educação, Fernando Alexandre, o dirigente do STOP disse que o excedente orçamental permite uma devolução mais rápida.

“Tendo em conta o excedente orçamental que existe e o tempo que estes profissionais estão à espera, nós propomos que a devolução da contagem do tempo de serviço seja de 50% ao ano e não de 20% ao ano”, defendeu André Pestana.

“Há um excedente histórico e muito desse dinheiro é dos impostos que todos os trabalhadores portugueses pagam e devem merecer que os seus filhos e os seus netos tenham uma escola de qualidade. Isso só é possível valorizando todos os que trabalham nas escolas”, sublinhou.