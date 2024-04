Operação Influencer. Inquérito a António Costa já foi distribuído no DCIAP

O inquérito relativo ao ex-primeiro-ministro António Costa no âmbito do processo Influencer já foi distribuído a uma procuradora do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), informou esta quinta-feira a Procuradoria-Geral da República (PGR).

"O inquérito em referência já foi distribuído a magistrado(a) do DCIAP", disse a PGR em resposta à Lusa.

A PGR não respondeu se este inquérito continua autonomizado do processo principal na Operação Influencer nem se o DCIAP já respondeu ao pedido de António Costa para ser ouvido no âmbito desta investigação.

Na semana passada, a defesa de António Costa confirmou que este processo ia descer do Ministério Público junto do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) para o DCIAP.

Nesse mesmo dia, a procuradora-geral da República, Lucília Gago, também afirmou que "é o DCIAP, no entendimento dos magistrados titulares, o competente para assumir essa investigação", acrescentando que "as investigações criminais tomam o tempo necessário para avançarem, naturalmente que com a eficácia desejável, mas tomando o tempo necessário para ultimar essas investigações".