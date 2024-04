Dois homens esfaqueados em Gaia

Dois homens ficaram feridos esta quarta-feira à noite na sequência de uma agressão com arma branca por outros dois homens junto à estação de metro General Torres em Vila Nova de Gaia, adiantou à Lusa fonte policial.

O alerta para o incidente foi dado pelas 21h37 de quarta-feira, junto à estação de metro General Torres, em Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, referiu à Lusa fonte do Comando Metropolitano do Porto da PSP.

O incidente envolveu a agressão com arma branca de dois homens a outros dois homens, explicou a mesma fonte, sem detalhar os ferimentos ou o possível motivo.

Os dois feridos foram transportados para o Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho.