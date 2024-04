Operação Influencer. Relação não vê indícios de influência de Lacerda sobre Costa

Termo de identidade e residência. Esta passa a ser a única medida de coação para os arguidos da Operação Influencer, depois de o Ministério Público, que pedia o agravamento das medidas, ter perdido o recurso. Além disso, o Tribunal da Relação de Lisboa considerou que “os factos apurados não são, só por si”, crime. Ou seja, os juízes afastaram os indícios do crime de tráfico de influências.



Sobre António Costa, também há uma palavra no acórdão que foi conhecido esta quarta-feira – apesar de o antigo primeiro-ministro não ser arguido no processo. Não há indícios (ou, pelo menos, o Ministério Público não conseguiu apresentá-los) de que Diogo Lacerda Sales tenha exercido influência sobre o então primeiro-ministro, seja sobre a construção do Data Center em Sines, seja "sobre qualquer outro assunto da governação”.

“O único facto concreto protagonizado pelo primeiro-ministro foi ter estado presente num evento de apresentação do projeto” do centro de dados, lê-se no documento, uma cerimónia onde estiveram também, a 23 de Abril de 2021, "o arguido Afonso Salema, o então secretário de Estado Adjunto e da Energia João Galamba e o então ministro da Economia Pedro Siza Vieira”.

Lacerda Machado e Escária já podem viajar

Com esta decisão da Relação, os arguidos Diogo Lacerda Machado e Vítor Escária – os únicos que apresentaram recurso — deixam de estar impedidos de viajar para o estrangeiro.

Ainda sobre os indícios de crime, os juízes defendem que se eles existissem (e consideram que não existem) não haveria perigo para o processo, como fuga dos arguidos ou perturbação de inquérito e, portanto, não há sustentação para o agravamento das medidas de coação — pelo menos, à data dos primeiros interrogatórios judiciais, altura em essas mesmas medidas foram decretadas.

"Este Tribunal decidiu julgar improcedente o recurso do Ministério Público e procedentes os recursos interpostos pelos arguidos. Em causa nestes autos estavam as medidas de coação impostas a cinco arguidos individuais e uma arguida pessoa coletiva sendo que o Ministério Público pretendia o agravamento das mesmas e os arguidos recorrentes a sua revogação", refere a decisão do tribunal, a que Lusa teve acesso.



O tribunal concluiu também que "os factos apurados não são, só por si, integradores de qualquer tipo criminal", o que significa que afastou os indícios do crime de tráfico de influências.

Tráfico de influência? Não há indícios

Manuel Magalhães e Silva, advogado de Diogo Lacerda Machado confirmou que "a Relação negou provimento ao MP, deu razão a Vítor Escária e Diogo Lacerda Machado e considerou que não estava indiciado o crime de tráfico de influência", tendo revogado todas as medidas de coação, exceto o TIR.

O comunicado do TRL destacou também a importância de não haver ainda legislação sobre o lóbi em Portugal, ao notar que, "a existir, evitaria muitas situações dúbias como algumas daquelas que foram apuradas nos autos".