Morreu antigo deputado e vereador da Câmara de Guimarães

O antigo vereador na Câmara de Guimarães e ex-deputado à Assembleia da República Fernando Conceição morreu esta quarta-feira, em vésperas de completar 101 anos, indicaram a autarquia e o PSD locais.

Em comunicado, a Câmara Municipal de Guimarães, liderada por Domingos Bragança, apresenta as condolências pelo falecimento de Fernando Conceição, que nasceu em Braga, a 18 de abril de 1923.

"A sua carreira político-administrativa foi pontuada por cargos de relevo; foi vereador da Cultura da câmara de Guimarães (1968), vogal da Assembleia Municipal de Guimarães (1982), vogal da Comissão Permanente do PSD de Braga (1983-1985), deputado à Assembleia da República (IV e V Legislaturas) e vice-governador Civil de Braga (1994-1995). Pertenceu a duas comissões de Educação Nacional, Cultura Popular e Interesses Espirituais e Morais", lê-se no comunicado do município.

Em Guimarães, acrescenta a autarquia, foi um dos fundadores e presidente da direção da Universidade do Autodidata e da Terceira Idade (UNAGUI), trabalho em prol de várias associações, como a Sociedade Martins Sarmento, a Muralha - Associação de Guimarães para a Defesa do Património, o Hospital Senhora da Oliveira e o Vitória Sport Clube.

Durante a vigência de Guimarães 2012 - Capital Europeia da Cultura, foi membro do Conselho Geral da Fundação Cidade de Guimarães.

"Domingos Bragança, presidente da Câmara Municipal de Guimarães, expressa o seu pesar pelo falecimento de Fernando Dias de Carvalho Conceição, endereçando a toda a sua família e amigos as mais sentidas condolências.

O velório realiza-se a partir das 18h30, na Igreja de São Francisco, e as cerimónias fúnebres amanhã [quinta-feira], às 16h00", refere a autarquia.

Também em comunicado, a Comissão Política Concelhia do PSD-Guimarães expressa "o seu pesar e consternação pelo falecimento do Dr. Fernando Conceição, apresentando à sua família e amigos as mais sentidas condolências".

"O PSD-Guimarães está eternamente grato ao Dr. Fernando Conceição por uma vida de dedicação incondicional ao serviço do bem comum", destaca o presidente do PSD-Guimarães.

Ricardo Araújo lamenta, "com profunda tristeza" o falecimento de "uma ilustre personalidade" com quem teve o privilégio de privar e de aprender, "sendo para muitos fonte de inspiração e credor de amplo reconhecimento, carinho e respeito".