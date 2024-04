Ministra promete ouvir bombeiros e garante meios de combate

A ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, prometeu esta quarta-feira ouvir e dialogar com todas as corporações de bombeiros e garantiu que "vai haver meios" de combate a incêndios florestais na época considerada mais crítica.

A ministra, que presidiu à cerimónia que assinalou os 120 anos da fundação da Federação dos Bombeiros Portugueses, que mais tarde deu origem à Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP), destacou a importância da LBP, considerando que é "uma instituição essencial no diálogo e construção de soluções tendentes a melhorar e a dignificar a ação dos bombeiros e das suas estruturas, ao serviço das comunidades que servem".

No discurso, Margarida Blasco afirmou estar ciente "dos desafios que são vividos no dia-a-dia pelas associações humanitárias e pelos corpos de bombeiros" que são representados pela Liga de Bombeiros Portugueses, além dos "anseios e aspirações que querem ver resolvidos com premência".

"Queremos sempre conhecer, mais em detalhe, os desafios com que as associações humanitárias de bombeiros se confrontam no seu dia-a-dia. Assim, assumindo uma postura de proximidade, de diálogo, de cooperação e de confiança estamos empenhados em ouvir todas as associações humanitárias do território continental, de forma a podermos dialogar com os dirigentes das associações humanitárias e comandantes de bombeiros. Isto, a par com o diálogo institucional e regular que desenvolveremos, como se impõe, com a LBP", disse.