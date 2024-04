Leiria vai ter transportes gratuitos entre estacionamento e a cidade

Esta linha servirá para fazer a ligação entre os parques de estacionamento gratuito na zona das Olhalvas (existente) e junto à Rotunda D. Dinis (em fase de projeto), cujo percurso deverá incluir passagem por alguns dos serviços públicos relevantes, como a Câmara Municipal, Tribunal de Leiria, Segurança Social, Loja do Cidadão e Teatro José Lúcio da Silva.

O vereador com o pelouro da Mobilidade, entre outros, referiu que a linha 10 terá início de operação em setembro de 2025 e irá promover o serviço à nova Central de Mobilidade de Leiria.

A revelação foi feita por Luís Lopes (PS) durante a apresentação do caderno de encargos do concurso internacional para a nova prestação do serviço público de transporte rodoviário de passageiros na cidade de Leiria (Mobilis).

O caderno de encargos prevê ainda que as atuais linhas 1 (Estação), 2 (Hospital) e 9 (uMOB - Politécnico) sejam reforçadas tanto ao nível do número de autocarros como ao nível dos horários nos períodos de maior procura (manhã e final do dia), decisão que resulta de um estudo promovido pelo município em 2023 ao transporte público urbano.

Segundo Luís Lopes, a Câmara de Leiria vai contratualizar um modelo de prestação de serviços, que estará em vigor durante oito anos, com um investimento superior a 18,1 milhões de euros divido ao longo do período de vigência do acordo.

A descarbonização de quase toda a frota é um dos principais compromissos assumidos, aumentando para 13 veículos movidos a bateria por eletricidade, sendo seis a gasóleo, uma vez que a autarquia foi aconselhada a não possuir uma frota movida a apenas uma fonte de energia.

O caderno de encargos prevê a ligação ao projeto "Leiria Smart City", ou seja, ao sistema informativo que permite a georreferenciação de toda a frota, bem como ter acesso em tempo real aos horários dos autocarros, estacionamento livre e disponibilidade das bicicletas elétricas do município.

"Vamos criar melhores condições nos autocarros, como internet e climatização, para que o uso do transporte público seja visto como maior benefício em detrimento do veículo próprio", assumiu Luís Lopes.

O documento aprovado teve o parecer positivo da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes e terá de ser submetido à aprovação da Assembleia Municipal.