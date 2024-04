Impugnação de juízes. Sócrates leva nega do Conselho da Magistratura, e avança (de novo) para tribunal

A resposta foi negativa. José Sócrates queria impugnar o coletivo de juízes que o pronunciou por corrupção na Operação Marquês, mas o Conselho Superior da Magistratura (CSM) rejeitou o pedido do antigo primeiro-ministro.

Sócrates já reagiu e diz que vai avançar para tribunal: "Julgo que nada mais me resta senão procurar um tribunal e apresentar a devida impugnação judicial", afirmou em conferência de imprensa.

De resto, considerou ter sido vítima de "manipulação da escolha dos juízes" pela segunda vez no processo.

A decisão do CSM, tomada no plenário de terça-feira do órgão de gestão e disciplina dos juízes, foi avançada pelo "Expresso" e confirmada à Lusa: "O Plenário do Conselho Superior da Magistratura rejeitou a impugnação administrativa interposta por José Sócrates por inadmissibilidade procedimental para impugnar", referiu.

Em causa estava a decisão do CSM de manter o coletivo de três juízas desembargadoras a quem tinha sido distribuído o recurso da Operação Marquês no início do ano passado, apesar de duas das magistradas terem sido colocadas em setembro de 2023 nos tribunais da Relação do Porto e de Guimarães, ao abrigo do movimento de magistrados.