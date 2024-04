Detidas 20 pessoas envolvidas em rede de tráfico internacional de droga

A Polícia Judiciária (PJ) ajudou a desmantelar uma rede criminosa internacional de tráfico de estupefacientes e branqueamento de capitais, ativa há mais de oito anos na União Europeia e na América do Sul, e que resultou na detenção de 20 suspeitos.

A operação denominada Montana, que decorreu nos dias 6 e 7 de março, foi realizada em Portugal e em Espanha e teve a coordenação da Europol.

Em comunicado, a PJ esclarece que “a rede criminosa, que usava identidades roubadas de cidadãos colombianos, portugueses, espanhóis e venezuelanos, é suspeita da ‘lavagem’ de mais de 10 milhões de euros”.

“Estava a ser investigada há alguns anos pelas autoridades espanholas - Mossos d’Esquadra e Polícia Nacional –, com a indicação de que cidadãos portugueses participavam ativamente no branqueamento de capitais oriundos de Espanha, através do transporte físico de importantes quantias de dinheiro e posterior depósito em diversas contas bancárias nacionais, tituladas por portugueses com ligações à diáspora portuguesa na América Latina”, acrescenta o documento.