CSM considera normal manutenção das juízas e refuta argumentos de Sócrates

O vice-presidente do Conselho Superior da Magistratura (CSM) considera normal a manutenção em exclusividade das juízas do recurso do caso Operação Marquês, refutando as alegações de manipulação do processo efetuadas pelo antigo primeiro-ministro José Sócrates.

O CSM rejeitou na terça-feira o pedido da defesa do antigo primeiro-ministro para impugnar o coletivo de juízes do Tribunal da Relação de Lisboa que o pronunciou em janeiro passado por corrupção e outros crimes no âmbito da Operação Marquês".

Hoje, José Sócrates reagiu à decisão dizendo que vai impugnar em tribunal (Supremo Tribunal de Justiça) a decisão do Plenário do CSM de manter o coletivo de juízas à frente do recurso, apesar de colocadas noutros tribunais.

Confrontado hoje com a reação de José Sócrates, à margem da conferência "Jornada da Justiça e os Seus Recursos Humanos, realizada pelo Sindicato dos Funcionários Judiciais, em Lisboa, o vice presidente do CSM, Azevedo Mendes, explicou que relativamente a esta impugnação e a esta reclamação de Sócrates, o Plenário do CSM decidiu impugna-la por razões procedimentais, não se tendo debruçado sobre a questão de fundo.

Azevedo Mendes adiantou que o Plenário do CSM de terça-feira indeferiu uma impugnação de José Sócrates relativamente a uma deliberação do Conselho (de julho) "que tinha estendido a competência nas juízas que já tinham um determinado processo em mãos em exclusividade há vários meses".

O juiz conselheiro afirmou-se "seguro da decisão do CSM", porque é normal naquelas circunstâncias.