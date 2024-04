Colisão entre autocarro e táxi fere 5 crianças e um adulto em Viana do Castelo

Uma colisão que envolveu um autocarro e um táxi esta quarta-feira, em Darque, Viana do Castelo, provocou ferimentos ligeiros em cinco crianças e um adulto, disse à agência Lusa o comandante dos Bombeiros Voluntários.

Segundo Jorge Alonso, os feridos são crianças com idades entre os 8 e os 12 anos, que seguiam no táxi que as transportava do Colégio do Minho para as respetivas casas e, o condutor do ligeiro de passageiros.

O comandante dos Bombeiros Voluntários adiantou que os encarregados de educação foram avisados, estando as autoridades no terreno a aguardar a sua chegada para eventual transporte ao hospital de Santa Luzia.

O acidente ocorreu às 17h52 e causou constrangimentos do trânsito na Estrada Nacional (EN) 13, na freguesia de Darque, na margem esquerda do rio Lima.

Ao local compareceram 10 operacionais e quatro viaturas dos Bombeiros Voluntários, INEM e PSP de Viana do Castelo.