25 Abril. Aguiar-Branco presente no desfile da Avenida da Liberdade

O presidente da Assembleia da República, o social-democrata José Pedro Aguiar-Branco, vai participar institucionalmente no tradicional desfile das comemorações do 25 de Abril, durante a tarde, na Avenida da Liberdade, em Lisboa.

Esta participação inédita de um presidente do parlamento no tradicional desfile promovido pela Associação 25 de Abril foi transmitida aos jornalistas pelo porta-voz da conferência de líderes, o deputado do PSD Jorge Paulo Oliveira.

"No tradicional desfile do 25 de Abril, promovida pela Associação 25 de Abril, a Assembleia da República estará representada institucionalmente pelo presidente da Assembleia da República. Trata-se de uma iniciativa que tem como objetivo reforçar a dignidade e o simbolismo deste dia", salientou o porta-voz da conferência de líderes.

Jorge Paulo Oliveira disse que a participação de José Pedro Aguiar-Branco no desfile, em que poderá fazer-se acompanhar por representantes de diferentes grupos parlamentares, pretende também dar visibilidade ao parlamento e aproximar os eleitos dos eleitores."

"Na reunião da conferência de líderes, houve unanimidade das diferentes forças políticas em relação a esta presença institucional. Se os grupos parlamentares assim o entenderem, poderão acompanhar o senhor presidente da Assembleia da República", acrescentou.

Perante os jornalistas, o porta-voz da conferência de líderes frisou que se tratou de uma iniciativa que partiu do próprio José Pedro Aguiar-Branco e que se poderá estender aos vice-presidentes do parlamento ou aos secretários da mesa.

"O senhor presidente da Assembleia da República cumprirá todo o programa que está estabelecido. O que acresce, o que é inovador, é a sua participação no desfile. Todas as demais diligências programadas serão religiosamente cumpridas pelo presidente da Assembleia da República", afirmou, depois de ter sido interrogado se o parlamento, durante a tarde do 25 de Abril, continuará a abrir as portas ao público em geral.