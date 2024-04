Pagamentos e transferências por MB Way com problemas

Os pagamentos e transferências bancárias via MB Way estão com problemas devido a questões técnicas, avançou a SIBS, sem dizer quando prevê a normalização do sistema.

"A SIBS informa que os utilizadores de MB Way poderão estar a sentir alguma instabilidade na realização de algumas operações como pagamentos e transferências devido a alguns constrangimentos técnicos", lê-se no comunicado enviado às redações pela empresa responsável pelos sistemas de pagamento domésticos.

A equipa, garante a SIBS, está a trabalhar "por forma a ultrapassar os constrangimentos com a maior brevidade possível".

Os restantes serviços da empresa, incluindo pagamentos de compras com cartão e a utilização dos caixas automáticos, estão a funcionar "dentro da normalidade".