O que se sabe do Canal9? Costa, Américo Aguiar e concorrência (televisiva) à vista

Há concorrência à vista - para a SIC Notícias, CNN Portugal e RTP3. Muito em breve, irá nascer um novo canal televisivo, com foco noticioso, em Portugal. E são já conhecidos os nomes de dois futuros comentadores: o ex-primeiro-ministro António Costa e o cardeal Américo Aguiar.

Neste momento, ainda não há data para o lançamento do novo canal. Na realidade, ainda nem foi anunciado publicamente. Mas já há movimentações e notícias, que permitem antecipar o que aí vem.

O quê?

O novo canal irá chamar-se Canal9 e pertence à Medialivre – grupo de investidores que, em novembro do ano passado, comprou a Cofina Media.

De acordo com o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), o pedido de registo de marca Canal9 já entrou no dia 20 de fevereiro. O processo deverá estar concluído até 2 de maio.

A Medialivre é já proprietária do canal televisivo CMTV, além dos jornais Correio da Manhã, Record e Jornal de Negócios.

Segundo o ECO, o novo canal tentará concorrer com a SIC Notícias e a CNN Portugal.

Há sinais?

Há pouco mais de um mês, a Medialivre inaugurou um novo estúdio de televisão.

“A nova infraestrutura – com 200 metros quadrados e que permite a criação e utilização de vários ‘sets’ em simultâneo, com câmaras robotizadas – foi erguida a pensar na noite eleitoral que se aproxima, mas irá também servir o futuro próximo da estação”, noticiou o Correio da Manhã.

Que posição irá ocupar?

Seguindo à letra o nome, o novo canal noticioso deverá ocupar a posição 9 da grelha televisiva por cabo.

Atualmente, na NOS e na Vodafone, a SportTV ocupa esse lugar. Na MEO, é a SIC Mulher.

Quem é que foi contratado?

Primeiro: o ex-primeiro-ministro António Costa. (A notícia foi dada por Luís Marques Mendes, no seu espaço de comentário na SIC, no último domingo à noite.)

Segundo: o cardeal Américo Aguiar. (Revelou o Observador esta terça-feira.)

Para Costa, esta não será a primeira experiência no comentário televisivo. Entre 2008 e 2014, fez parte do painel de comentadores do programa Quadratura do Círculo, na SIC.

Américo Aguiar, atual bispo de Setúbal e um dos principais rostos da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, em 2023, também não é novo nestas andanças. Durante muitos anos, foi presidente da Rádio Renascença.

Ao Observador, o cardeal português confirmou o convite, mas não deu mais detalhes.



Quem é a Medialivre?

Em novembro de 2023, a Cofina Media (dona histórica do Correio da Manhã) foi comprada por um grupo de investidores (entre os quais, Cristiano Ronaldo). Após a aquisição, a marca Cofina foi substituída pela Medialivre.

Tudo indica que a Medialivre está em expansão. Ainda no mês passado, comprou duas rádios: a Festival do Norte (94,8 MHz no Porto) e SBSR (90,4 MHz em Lisboa).