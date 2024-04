Ministro das Finanças contrata adjunta acusada de fraude

O ministro das Finanças de Luís Montenegro contratou uma adjunta que está acusada de fraude.

Segundo o "Correio da Manhã", Patrícia Dantas, que já foi deputada do PSD e integra agora o gabinete de Joaquim Miranda Sarmento, está envolvida no megaprocesso da já extinta Associação Industrial do Minho.

A nova adjunta das Finanças é suspeita de emitir faturas falsas para obter fundos europeus.

O processo remonta a 2018, mas encontra-se agora em fase de julgamento.

Patrícia Dantas já estava a ser julgada quando integrou a comissão de inquérito à gestão da TAP e, durante esse mandato como deputada, tinha de suspender o mandato uma vez por semana, para ir a tribunal.



O caso envolve, ao todo 120 arguidos, acusados de crimes como associação criminosa, fraude na obtenção de subsídios, burla qualificada, branqueamento de capitais, falsificação e fraude fiscal qualificada.