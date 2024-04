Temperaturas vão descer no Norte e Centro

As temperaturas vão continuar altas para esta época do ano, apesar de se prever uma descida em especial da máxima no Norte e Centro.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), na costa sul do Algarve a temperatura continuará a subir.

Para esta segunda-feira prevê-se céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de mais nebulosidade no Norte e Centro até ao meio da manhã.

O vento será fraco a moderado do quadrante norte, sendo de sudoeste no sotavento algarvio durante a tarde, por vezes forte na faixa costeira ocidental, em especial durante a tarde, e nas terras altas.

As previsões apontam ainda para neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais, sendo pouco provável na faixa costeira.

As temperaturas máximas vão oscilar entre os 30ºC em Faro, e os 21ºC em Aveiro. Já as mínimas variam entre os 15ºC em Faro e os 10ºC em Braga.