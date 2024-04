Professores têm mais dois dias para se candidatar às escolas

Os professores vão ter mais dois dias para se candidatar às escolas públicas, segundo decisão do Ministério de Educação. Os sindicatos pediram — depois de terem surgidos problemas informáticos com o concurso de educadores de infância e de docentes do Ensino Básico e Secundário — e, em prol da "tranquilidade", o ministro Fernando Alexandre concordou.

Em comunicado, o gabinete do ministro da Educação explica que o aproximar do fim do prazo para a submissão de candidaturas gerou um elevado acesso à plataforma da Direção-Geral da Administração Escolar. Assim, e uma vez que este ano "são aplicadas novas regras para os concursos de colocação de professores", e como o Ministério da Educação tem como "prioridade assegurar a tranquilidade no arranque do próximo ano letivo", o prazo é dilatado.

"É fundamental que os concursos decorram dentro da normalidade garantindo a serenidade dos docentes da escola pública", lê-se na nota enviada às redações.

Assim, a tutela garante ter reforçado a capacidade dos servidores e "decidiu prorrogar por 48 horas, até às 18h00 de quinta-feira, 18 de abril, o prazo para submissão das candidaturas ao Concurso Interno e ao Concurso Externo 2024/2025".