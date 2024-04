Portal das Matrículas disponível depois de nova falha

O Portal das Matrículas está de novo disponível, depois de mais uma falha que impediu o acesso. As inscrições para o ensino pré-escolar e 1.º ano do ensino básico começaram esta segunda-feira, mas foram relatados vários problemas na plataforma ao longo do dia.

O portal esteve indisponível ao início da noite, mas a página voltou à normalidade pelas 23 horas.

A inscrição dos alunos que terminaram o 4.º ano começou na quinta-feira e tinha como prazo limite o dia 10 de julho, segunda-feira, mas a Confederação Nacional das Associações de Pais (Confap) relatou que o Portal das Matrículas estava a bloquear a meio, não permitindo aos encarregados de educação concluir o processo.

Mariana Carvalho, presidente da Confap, disse à Lusa que houve pais que, perante os problemas e sabendo que há sempre uma sobrecarga nos primeiros dias, optaram por esperar até ao final do dia de hoje à noite, "quando há menos fluxo na internet".



Ao fim da tarde, fonte oficial do gabinete do Ministro da Educação, Ciência e Inovação disse à Renascença que os problemas se deviam a "um elevado número de acessos em simultâneo ao portal, que resulta em dificuldades por parte dos utilizadores", e declarou que "a situação encontra-se a ser acompanhada e monitorizada pelos serviços".



As matrículas são exigidas para os alunos que mudam de ciclo de ensino ou que pretendam mudar de escola, assim como para as primeiras matrículas no jardim de infância e no 1.º ano de escolaridade.

O Ministério da Educação relembrou que "o período de matrículas para a educação pré-escolar e para o 1.º ano de escolaridade decorre entre hoje, 15 de abril, e termina a 15 de maio".

[notícia atualizada às 23h16]