Obras na Linha do Oeste. "É uma fase e é para melhor. Temos de ser positivos"

Malveira é uma das estações do troço da linha do Oeste que está encerrada, há quase uma semana, para obras de modernização e eletrificação. Encostado à porta da estação, por estes dias fechada, está Rui Coelho, vestido com roupa de trabalho que denuncia tratar-se de um operário da construção civil. O principal problema, diz, é que os motoristas dos autocarros, de uma empresa do Vale do Ave, não conhecem os caminhos.

"Isto está a ser dificultado por causa disso. Nunca chegam aqui a horas, já vêm atrasados desde Torres. Para irem para Meleças, por exemplo, têm de ir daqui à estação de Mafra, daí para o Sabugo e depois para Meleças. Os caminhos não são tão direitos quanto isso, sobretudo para autocarros grandes. São estradas estreitas, eles não conhecem, pior".

E, assim, os autocarros chegam atrasados às estações e apeadeiros. Por isso, assegura que muitos dos habituais passageiros tiveram de optar por outras alternativas, indo "direito, via Malveira-Campo Grande pela A-8, pela Carris Metropolitana, porque é muito mais rápido", mesmo sendo mais quilómetros.

Isto, claro, quando o destino final é Lisboa ou Torres Vedras.