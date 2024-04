Mulher alemã morre após cair de falésia em Sagres

Uma mulher com 26 anos, de nacionalidade alemã, morreu esta segunda-feira ao cair de uma arriba com cerca de 40 metros na praia dos Rebolinhos, em Sagres, no concelho de Vila do Bispo, disse à Lusa fonte da Autoridade Marítima.

De acordo com o capitão do Porto de Lagos, Hugo da Guia, o alerta para a presença do corpo, que se encontrava numa zona a nascente da praia do Martinhal, no distrito de Faro, foi feito por um popular por volta das 13h30.

Segundo Hugo da Guia, dada a dificuldade em aceder ao local por terra, foi enviada uma embarcação da Estação Salva-vidas de Sagres, no sentido de prestar auxílio, tendo os tripulantes constatado que a pessoa, do sexo feminino, não apresentava sinais de vida.

O capitão do Porto de Lagos adiantou ainda que as informações recolhidas pelas autoridades "indicam que ter-se-á tratado de uma queda acidental de uma altura de cerca de 40 metros".

O responsável acrescentou que, por se encontrar numa zona de difícil acesso por terra, o corpo foi resgatado por mar, por uma lancha da Estação Salva-vidas para o Porto da Baleeira, em Sagres, onde o médico do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) confirmou o óbito.

Segundo a informação disponível no portal da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, nas operações estiveram envolvidos um total de 16 elementos da Autoridade Marítima, dos bombeiros voluntários de Vila do Bispo, Instituto Nacional de Emergência Médica e da Cruz Vermelha Portuguesa.

O corpo foi transportado para o gabinete de medicina legal, no Hospital de Portimão, onde será submetido a autópsia.