Metro de Lisboa supera passageiros pré-pandemia no 1.º trimestre de 2024

O Metropolitano de Lisboa transportou no primeiro trimestre do ano 41,4 milhões de passageiros, anunciou esta segunda-feira a empresa, acrescentando que ultrapassou em 1,2 milhões o número de passageiros transportados no mesmo período de 2019, antes da pandemia.

Numa nota, o Metropolitano de Lisboa informou que, no primeiro trimestre deste ano, "registou 41,4 milhões de passageiros, valores que superaram o período homólogo de 2019 (pré-pandemia) em cerca de 1,2 milhões de validações", o que corresponde "a um aumento de 2,9% na procura face a esse mesmo período".

Os valores dos primeiros três meses deste ano correspondem também a "um aumento de 2,3% face ao período homólogo de 2023".

"Estes dados demonstram um claro aumento da procura e uma tendência para uma franca recuperação e um retorno gradual à normalidade dos níveis pré-pandemia" da covid-19, acrescentou a empresa pública.

Em 2023, de acordo com dados do Metropolitano de Lisboa, a transportadora "registou 161,8 milhões de passageiros, tendo-se verificado um aumento de 28,1 milhões, correspondendo a um incremento da procura de 21,1% face a 2022, mas a uma redução da procura de 11,9 milhões de passageiros face a 2019".

"A tendência positiva observada nos últimos dois anos, reflete um cenário de recuperação após os desafios enfrentados durante a pandemia, evolução que representa um regresso progressivo à normalidade de procura do serviço de transporte" do metro, concluiu a nota.

O Metropolitano de Lisboa opera diariamente com quatro linhas: Amarela (Rato-Odivelas), Verde (Telheiras-Cais do Sodré), Azul (Reboleira-Santa Apolónia) e Vermelha (Aeroporto-São Sebastião).

A rede do metro, com 56 estações, possui uma extensão de 44,5 quilómetros e a empresa possui uma frota de 333 carruagens.