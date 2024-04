Buscas por três jovens desaparecidos no mar devem ser retomadas esta segunda-feira

Deverão ser retomadas, esta segunda-feira, as buscas pelos três jovens desaparecidos no mar no fim de semana.

As operações vão decorrer na Praia da Vieira, concelho da Marinha Grande, onde está desaparecido desde sábado, um jovem de 21 anos; na Praia de Salgueiros, em Vila Nova de Gaia, onde um jovem de 16 anos está desaparecido após ter ido ao banho, na sexta-feira; e na praia da Costa Nova, em Ílhavo, por um jovem de 19 anos de nacionalidade brasileira, que desapareceu, no domingo, ao início da tarde, depois de ter ido a banhos.

Este fim de semana houve vários incidentes nas praias, com dezenas de operações de resgate. Este domingo, um homem morreu afogado no rio, no parque urbano de Ovar.

Com as temperaturas a rondar os 30 graus, milhares de pessoas aproveitaram para ir à praia (a maioria sem vigilância nesta altura do ano), mas o “mar de inverno” aconselha cuidados especiais.

A Autoridade Marítima Nacional (AMN) aconselha, por isso, a população a adotar comportamentos de segurança numa eventual ida à praia ou zonas costeiras, evitando expor-se desnecessariamente ao risco.

Em comunicado emitido na sexta-feira, lembra que “o mar, nesta época do ano, é um mar de inverno” e que “a esmagadora maioria das praias portuguesas não se encontra vigiada nesta altura do ano, isto é, não apresentam dispositivo de segurança balnear”.

“A resposta a uma situação de socorro poderá ser demorada, pelo que a população deverá ter um comportamento adequado e responsável, não se colocando em situações de risco”, avisa.