Retomadas buscas por rapaz desaparecido em praia de Gaia

As buscas pelo rapaz de 16 anos que desapareceu no mar da praia de Salgueiros, em de Vila Nova de Gaia, recomeçaram este domingo às 08h00 com meios terrestres e marítimos, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

Em declarações à agência Lusa, o comandante da capitania do Porto do Douro, Rui Lampreia, explicou que no terreno estão operacionais dos bombeiros da Aguda, Coimbrões, Valadares, dos Sapadores de Vila Nova de Gaia e da Policia Marítima.

No terreno estão duas moto-quatro, patrulhas apeadas e dois meios náuticos, estando também no local um psicólogo do Comando Regional da Polícia Marítima do Norte a apoiar a família do jovem.

O alerta para o desaparecimento do jovem foi dado na sexta-feira pelas 18:34, após o rapaz, que não sabe nadar, ter sido apanhado por uma onda naquela praia do distrito do Porto. .

No sábado, as buscas, que começaram às 07:00 e foram suspensas com a chegada do pôr-do-sol, às 20:10, fora feitas a uma milha (1,6 quilómetros) para norte, uma milha para sul e duas milhas de profundidade.

O jovem, segundo Rui Lampreia, estava na praia com os amigos.