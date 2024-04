Retomadas buscas por jovem desaparecido na Praia da Vieira

A Proteção Civil retomou hoje as buscas por um jovem de 21 anos desaparecido na Praia da Vieira, concelho da Marinha Grande, no final da tarde de sábado, afirmou fonte do comando sub-regional.

As buscas pelo jovem desaparecido, que tinham terminado na noite de sábado, por volta das 23:00, foram retomadas este domingo às 07:00, disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil de Leiria.

No local encontram-se 25 operacionais, apoiados por 12 veículos, uma embarcação e um helicóptero, numa operação que envolve Bombeiros Voluntários, Polícia Marítima, GNR e Força Aérea, acrescentou.

No final da tarde de sábado, foi dado o alerta de uma situação de afogamento que envolvia dois jovens, de 26 e 21 anos, na Praia da Vieira.

O jovem de 26 anos acabou por ser resgatado do mar e transportado para o Hospital de Leiria.

No sábado, fonte do comando sub-regional de Leiria da Autoridade Nacional de Proteção Civil referiu que, além do "civil transportado para o hospital", um bombeiro também sofreu ferimentos ligeiros nas operações e teve de receber assistência hospitalar.