Lisboa. Jovem desaparecido no Tejo após cair à água no Cais do Sodré

Um jovem está este domingo desaparecido no Rio Tejo após ter caído à água na zona do Cais do Sodré, em Lisboa, e uma pessoa que o tentou ajudar foi socorrida e transportada para o hospital, segundo a Polícia Marítima.

Em declarações à agência Lusa, fonte da Polícia Marítima disse à Lusa que o alerta para a ocorrência foi dado pelas 11:40.

Segundo a mesma fonte, o jovem que se encontra desaparecido no Rio Tejo caiu ao rio e "o amigo dele lançou-se à água para o tentar salvar e, depois, houve uma terceira pessoa que se lançou à água também para salvar esse amigo".

A fonte disse que o jovem desaparecido é de nacionalidade cabo-verdiana e nascido em 1998, indicando que o amigo dele teve de ser socorrido e transportado para o hospital, porque estava "abalado emocionalmente e poderá ter alguma água nos pulmões".

Não houve necessidade de assistir a terceira pessoa envolvida, acrescentou.

Neste momento, a equipa do Regimento de Sapadores Bombeiros (RSB) de Lisboa encontra-se a realizar "operações de mergulho a tentar encontrar alguma coisa debaixo de água", mas as condições não são as ideais, porque a corrente é muito forte, apontou a Polícia Marítima.

As buscas pelo jovem desaparecido vão continuar a decorrer com os bombeiros do RSB e com elementos do Instituto de Socorros a Náufragos (ISN) e da Polícia Marítima.

Fonte do RSB de Lisboa indicou à Lusa que as operações para encontrar o jovem desaparecido estão a decorrer, tendo no local cerca de 15 bombeiros, com oito viaturas.