Criança morre atropelada durante fanfarra de escuteiros em Barcelos

Uma criança morreu na manhã deste domingo na sequência do atropelamento de um grupo de escuteiros em Lijó, no concelho de Barcelos, sendo que há ainda dois feridos graves e dois ligeiros, disse à Lusa fonte da proteção civil.

Segundo fonte do Comando Sub-Regional do Cávado, o alerta para aquele acidente no distrito de Braga foi dado às 11h30.

"Não se perceberam ainda os contornos do acidente, mas ao que tudo indica o condutor da viatura terá metido a marcha errada e acabou por atropelar o grupo que estava reunido no adro da igreja da freguesia", disse à Lusa fonte da GNR.

Segundo a fonte militar, a vítima mortal tem oito anos e os feridos idades entre os 8 e os 21 anos.

Os feridos foram transportados para o Hospital de Braga.