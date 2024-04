​Um desaparecido na Praia da Vieira. Dezenas de salvamentos em todo o país

Num sábado de temperaturas a rondar os 30 graus, milhares de pessoas aproveitaram para ir à praia (a maioria sem vigilância nesta altura do ano), mas o "mar de inverno" aconselha cuidados especiais.

Na Praia da Vieira, dois banhistas ficaram em dificuldades. Uma pessoa conseguiu chegar a terra, mas outra está desaparecida no mar.

Uma pessoa está desaparecida na Praia da Vieira, na Marinha Grande, e decorrem buscas. Ao longo deste sábado, dezenas de pessoas foram resgatadas do mar em várias zonas de Portugal.

O comandante Sousa Luís dá conta de dezenas de salvamentos em várias praias de norte a sul do país.

Por exemplo, só na zona da Capitania de Cascais foram realizados, pelo menos, 54 salvamentos ao longo deste sábado, na Ericeira, Carcavelos e no Tamariz.

“Em Carcavelos houve 42 salvamentos, com um ferido ligeiro, e na Praia do Tamariz houve seis pessoas resgatadas, todas por populares”.

Na ocorrência da Praia do Tamariz dois rapazes menores de idade foram transportados para o hospital em estado grave, juntamente com uma jovem em estado ligeiro.

Na Praia do Sul, na Ericeira, dois banhistas foram retirados do mar por populares. Mais a sul, na Praia da Comporta, três pessoas foram resgatadas também por populares.

Entretanto, as buscas pelo jovem de 16 anos, de nacionalidade marroquina, que desapareceu na tarde de sexta-feira, na praia de Salgueiros, em Vila Nova de Gaia, "foram interrompidas ao final da tarde de hoje sem que se tivesse encontrado a vítima", refere a Autoridade Marítima Nacional, em comunicado. As buscas serão retomadas no domingo de manhã.