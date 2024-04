Retomadas buscas por jovem de 16 anos desaparecido em praia de Gaia

As buscas por um jovem de 16 anos que desapareceu na tarde de quinta-feira na praia de Salgueiros, em Vila Nova de Gaia, após ter ido ao banho, recomeçaram este sábado às 07h00, revelou à Lusa fonte da Proteção Civil.

Segundo o comandante da capitania do Douro, Rui Lampreia, os trabalhos estão a ser feitos por três lanchas, um helicóptero da Força Aérea, e por quatro corporações de bombeiros, estando também no local um psicologo do Comando Regional da Polícia Marítima do Norte a apoiar o pai do jovem.

O alerta foi dado às 18:34, após o jovem, que não sabe nadar, ter sido apanhado por uma onda.

O jovem, segundo Rui Lampreia, estava naquela praia do distrito do Porto com os amigos.