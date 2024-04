Marcelo manifesta pesar pela morte do agente da PSP Ricardo Campos

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, manifestou este sábado pesar pela morte do agente principal da PSP Ricardo Campos.

"Foi com profundo pesar que o Presidente da República tomou conhecimento da morte precoce do Agente Principal Ricardo Campos, do Ponto Nacional de Informações sobre Desporto, na sequência de um acidente rodoviário", refere um comunicado publicado no site da Presidência da República.



O Presidente da República "apresenta à família enlutada e amigos do Agente Principal Ricardo Campos, as mais sentidas condolências, sentimentos que estende à Polícia de Segurança Pública", sublinha Marcelo Rebelo de Sousa.



O agente da PSP, de 47 anos, estava internado desde terça-feira no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, após ter sofrido um acidente de motorizada na autoestrada A5, entre Cascais e Lisboa.

Ricardo Campos exercia funções no Ponto Nacional de Informações Desportivas, na direção nacional da PSP.