Acidente faz dois mortos e corta Avenida Marginal no Dafundo

Uma colisão entre um motociclo e um ligeiro provocou esta sexta-feira dois mortos na Avenida Marginal no Dafundo, concelho de Oeiras, que está cortada nos dois sentidos, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-regional da Grande Lisboa referiu que a colisão, com alerta às 23h18 de sexta-feira, provocou dois mortos, que seguiam no motociclo.

A Estrada Nacional 6 (Avenida Marginal) na zona do Dafundo, concelho de Oeiras, distrito de Lisboa, está cortada nos dois sentidos, adiantou a mesma fonte, pelas 00h05 deste sábado.

No local estão elementos dos bombeiros do Dafundo, do INEM e da PSP.