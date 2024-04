Malnutrição custa mais de 225 milhões de euros ao SNS

Todos os anos cerca de 115 mil doentes chegam aos hospitais em risco nutricional ou malnutridos, um número que tem vindo a aumentar. De acordo com Aníbal Marinho, diretor do Serviço de Cuidados Intensivos da Unidade Local de Saúde de Santo António e presidente da APNEP (Associação Portuguesa de Nutrição Entérica e Parentérica) são doentes mais frágeis, com maiores riscos, que ficam mais tempo internados.

Segundo Aníbal Marinho, “dois em cada quatro doentes nos hospitais estão em risco de malnutrição", o que representa "quase o dobro da média Europeia”.

O número pode estar subavaliado, porque nem todos os hospitais fazem o obrigatório rastreio nutricional. A culpa, diz o responsável, foi da Covid-19: “com a pandemia houve alguns esquecimentos ou alguma dificuldade em implementar a iniciativa. Atualmente estamos a começar a implementar de forma progressiva”.

A malnutrição, cujo tratamento é fundamental para a recuperação, mobilidade e autonomia do doente, está fortemente associada ao aumento da mortalidade e morbilidade, assim como à permanência hospitalar prolongada, o que tem custos.

“Aquilo que nós estimamos, e são dados calculados por economistas que trabalham em hospitais, é que a malnutrição custa cerca de 225 milhões de euros ao Estado, por ano”. Para Aníbal Marinho, esta questão tem de ser uma prioridade, já que, “se nós interviéssemos de forma efetiva, isto resultaria numa poupança de 166 milhões de euros ao Estado”.