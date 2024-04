Legionella obriga a fechar pavilhão em Reguengos de Monsaraz

Um pavilhão escolar foi encerrado em Reguengos de Monsaraz e só voltará a funcionar depois de uma desinfeção. A bactéria legionella foi detetada nos balneários do pavilhão gimnodesportivo da Escola Secundária Conde de Monsaraz (Évora), o que obrigou ao encerramento temporário das instalações. Para já, as aulas que deveriam acontecer naquele pavilhão foram transferidas para outros espaços.

Em comunicado, o Agrupamento de Escolas de Reguengos de Monsaraz (AERM) indicou que o pavilhão foi encerrado por precaução, na quinta-feira, após análises laboratoriais à água colhida nos balneários do pavilhão terem detetado a bactéria legionella.

"As instalações continuarão fechadas e só serão reabertas depois de efetuada a desinfeção e obtida a respetiva autorização da parte das autoridades competentes", é referido no documento, consultado pela Lusa na página de Internet do AERM. Segundo o agrupamento de escolas, as aulas serão lecionadas nos espaços exteriores, auditório e salas de aulas normais (aulas teóricas), piscinas e pavilhão municipal.

A Lusa tentou contactar a diretora do AERM, Luzia Rebola, mas uma funcionária do agrupamento informou que a responsável não estava disponível. Também contactada pela Lusa, a presidente da Câmara de Reguengos de Monsaraz, Marta Prates, afirmou que "não é um caso de alarme" e que, até agora, "não há casos da doença" provocada pela bactéria legionella.

Assinalando que o caso é da responsabilidade da empresa que sucedeu à Parque Escolar, a Construção Pública, a autarca frisou que o Serviço Municipal de Proteção Civil de Reguengos de Monsaraz "está em contacto direto" com a Unidade de Saúde Pública.

A Saúde Pública irá fazer análises à água dos balneários do pavilhão e a câmara municipal está a organizar "uma sessão de esclarecimento à população escolar, uma vez que é na escola este foco" de legionella, acrescentou.

A bactéria legionella é responsável pela doença dos legionários, uma forma de pneumonia grave que se inicia habitualmente com tosse seca, febre, arrepios, dor de cabeça, dores musculares e dificuldade respiratória, podendo também surgir dor abdominal e diarreia.

Podendo ser contraída por via aérea (respiratória), através da inalação de gotículas de água ou por aspiração de água contaminada, a infeção, apesar de grave, tem tratamento efetivo.