Jovem detido em Faro pela morte de adolescente em Palmela

A Policia Judiciária (PJ) deteve em Faro um jovem condenado em 17 anos de prisão pela coautoria do homicídio de um adolescente de um centro de acolhimento em Palmela, em outubro de 2020, foi esta sexta-feira anunciado.

Em comunicado, a PJ refere que o jovem procurado por homicídio qualificado, com 20 anos, foi detido na capital algarvia, no âmbito de um mandato de detenção para cumprimento da pena de prisão executado pelo Departamento de Investigação Criminal de Setúbal.

Segundo aquela força de investigação, o agora detido, em coautoria com outro jovem, assassinou, em outubro de 2020, um adolescente de 15 anos, quando os três estavam institucionalizados no Centro Jovem Tabor, uma instituição particular de solidariedade social (IPSS) da Diocese de Setúbal que acolhe jovens com dificuldades de inserção na sociedade.

O corpo da vítima viria a ser encontrado em fevereiro de 2023 no interior de um poço, a cerca de 50 metros da instituição, localizada na vila de Palmela, no distrito de Setúbal, explicou aquela polícia.

Em julho de 2023, o tribunal de Setúbal condenou os dois suspeitos pela coautoria do homicídio e de profanação de cadáver, em penas de prisão de 17 anos e 15 anos e quatro meses, respetivamente.

O jovem a quem foi aplicada a pena de 17 anos de prisão foi agora conduzido ao estabelecimento prisional de Faro.

De acordo com a acusação do Ministério Público, Lucas Miranda terá sido assassinado na manhã de 15 de outubro de 2020, por asfixia mecânica, depois de o arguido Leandro Vultos, agora capturado, que estava acompanhado por Ricardo Cochicho, lhe ter aplicado um golpe de mata-leão (uma técnica de asfixia).