IAVE com condições para reverter exames do 9.º ano para papel

“Tendo sido identificadas graves falhas na disponibilização de equipamentos informáticos, na sua manutenção e na conectividade das escolas para garantir que os alunos pudessem realizar as avaliações em igualdade de oportunidades neste ano letivo (13.639 alunos do 9º ano não receberam o Kit digital-portátil, pen de dados e acessórios), o Governo decidiu pela sua realização em papel, de forma excecional, neste ano letivo”, disse.

Durante o debate do Programa do Governo, na Assembleia da República, Montenegro adiantou que irão manter-se "as provas de aferição em formato digital, como previsto, de modo a sinalizar o empenho na transição digital”.

A informação foi deixada depois do primeiro-ministro, Luís Montenegro, ter anunciado esta quinta-feira que não existia equidade entre todos os alunos depois de terem sido “identificadas graves falhas na disponibilização de equipamento informático”, com mais de 13 mil ainda sem receberem computadores.

O Instituto de Avaliação Educativa (IAVE) garante à Renascença que tem todas as condições para reverter os exames do 9º ano para papel e que o processo vai ficar concluído a tempo das provas finais, que arrancam a 12 de junho.

Ministério inicia reuniões individuais com sindicatos na próxima semana

Já o ministro da Educação, Fernando Alexandre, inicia reuniões na próxima semana com sindicatos. A Renascença sabe que os encontros vão acontecer individualmente, com cada um dos sindicatos, nos dias 18 e 19 de abril.

No Programa do Governo, o Executivo anuncia a intenção de recuperar o tempo de serviço dos professores ao longo de cinco anos, com a recuperação anual de 20% dos seis anos, seis meses e 23 dias congelados.

O programa inclui ainda um conjunto de medidas para mitigar a falta de docentes nas escolas, desde logo em zonas de baixa densidade populacional ou onde existe maior carência, nas regiões do Algarve e Lisboa e Vale do Tejo, através da criação de incentivos à sua fixação, sem que esses incentivos sejam detalhados.

Para os profissionais deslocados a mais de 70 quilómetros da sua residência, as despesas de alojamento passarão a ser dedutíveis em sede de IRS.

Será também criado um "programa de emergência para atrair novos professores", que prevê mecanismos de bonificação de reposicionamento na carreira, a promoção das horas extraordinárias, "de forma temporária e facultativa" e a revisão de salários.

No que diz respeito aos professores, o novo Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI), liderado por Fernando Alexandre, deverá alterar o atual modelo de colocação, que foi implementado no ano passado, após um longo processo negocial com as organizações sindicais do setor.