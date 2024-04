Fim de semana de calor. Temperaturas podem chegar aos 30 graus

O fim de semana que se aproxima será quente, com temperaturas acima da média para esta época do ano.

O pico de calor deve ser registado no sábado, com várias zonas e cidades do continente a atingirem temperaturas máximas próximas aos 30 graus. É o caso de Leiria, Braga, Coimbra e Évora.

Para esta sexta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê uma pequena subida de temperatura nas regiões do interior Norte e Centro e uma pequena descida da temperatura máxima no litoral Centro e Sul, sendo mais acentuada no Algarve.

As temperaturas máximas vão oscilar entre os 29ºC em Braga, Santarém e Setúbal e os 23ºC na Guarda. Já as mínimas variam entre os 16ºC em Setúbal e os 10ºC em Bragança.

O céu deve apresentar-se pouco nublado ou limpo e o vento deverá soprar geral fraco predominando do quadrante leste, soprando moderado a forte no barlavento algarvio e nas terras altas até ao início da tarde, soprando temporariamente do quadrante norte na faixa costeira ocidental das regiões Centro e Sul durante a tarde.