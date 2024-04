Detidos suspeitos do furto de 254 colmeias no Alentejo e Algarve

Três homens foram detidos pela GNR por furtarem 254 colmeias, no valor de cerca de 40.000 euros, posse de arma proibida e caça por meio não autorizado, no concelho de Beja, foi anunciado esta sexta-feira.

Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana (GNR) revelou que os três suspeitos, entre os 43 e os 70 anos, foram detidos esta quinta-feira, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Beja.

Segundo o Comando Territorial de Beja da GNR, as detenções aconteceram na freguesia de Cabeça Gorda, no âmbito de uma investigação por furtos de colmeias.

"Os militares da Guarda realizaram diligências policiais que culminaram com o cumprimento de mandados de busca", uma delas domiciliária e as outras duas em armazéns, precisou.

Além de deterem os suspeitos, os militares apreenderam as 254 colmeias, que têm um "valor aproximado de 40.000 euros", quatro armas de fogo, uma espingarda de pressão de ar, 280 munições, um silenciador, duas miras telescópicas e uma armadilha de caça.

No decorrer das diligências, a Guarda apurou ainda "a existência de colmeias furtadas no âmbito de outras denúncias, tendo sido possível restituir colmeias a sete apicultores, da zona do Alentejo e Algarve".

"Após o reconhecimento das colmeias no local, foram restituídas aos legítimos proprietários", acrescentou.

A Guarda fiscalizou ainda cinco cães, tendo elaborado "dois autos de contraordenação relacionados com a falta de registo SIAC e com a falta de vacinação antirrábica" dos animais.

A operação mobilizou militares de diversos NIC, do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) e do dispositivo territorial do Comando Territorial de Beja.