Seguranças alvo de operação da PSP no Grande Porto

A PSP do Porto tem em curso esta quinta-feira uma megaoperação que pretende travar a segurança ilegal.

De acordo com o Jornal de Notícias, cinco seguranças privados, que trabalham em vários estabelecimentos de diversão noturna do Porto e Vila Nova de Gaia, foram, nesta quinta-feira, alvo de buscas por parte da PSP do Porto.

Os cinco indivíduos são suspeitos de ameaçarem e agredirem vítimas para cobrar dívidas.

De acordo com o Correio da Manhã, a investigação centra-se num estabelecimento do cais de Gaia.

Algumas denúncias darão conta de espancamentos graves. Será o caso de um ex-concorrente de um "reality show", que foi agredido em Gaia.

Outro caso é o de uma família de cinco pessoas, entre as quais uma jovem de 16 anos, que diz ter sido violentamente agredida por cinco homens, que garante serem seguranças, num bar no cais de Vila Nova de Gaia.

[Notícia atualizada às 12h05 de 11 de abril de 2024]