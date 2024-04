Projetos nacionais de transporte de energia integram lista aprovada pela União Europeia

A lista de projetos de interesse comum da União Europeia conta com três propostas de transporte de energia nacionais, incluindo a interligação Portugal-Espanha de eletricidade e duas no âmbito do H2med, um corredor de hidrogénio verde, adiantou a REN.

Em comunicado, a empresa explicou que "as interligações de eletricidade e hidrogénio entre Portugal e Espanha e a criação de uma infraestrutura interna para o hidrogénio fazem parte da primeira lista aprovada pela União Europeia (UE) de Projetos de Interesse Comum e de Projetos de Interesse Mútuo".

A REN disse que o Regulamento Delegado da UE, aprovado em 8 de abril, "elenca dezenas de projetos avaliados à luz de diversos critérios, incluindo o de sustentabilidade, e que são necessários para a concretização dos corredores geográficos prioritários de infraestruturas energéticas estratégicas europeias".

Segundo a REN, "os projetos de interligação energética com Espanha são fundamentais para a transição energética que se pretende efetuar em Portugal", salientando que "o desenvolvimento industrial do hidrogénio verde representa uma importante oportunidade de criação de emprego qualificado e sustentável com grande valor acrescentado para a economia portuguesa".