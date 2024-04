Infarmed manda retirar do mercado dois cremes com canabidiol

O Infarmed ordenou a suspensão de comercialização e retirada do mercado de dois cremes com canabidiol, cujo uso é proibido em produtos cosméticos, anunciou a autoridade do medicamento.

Numa informação disponível na sua página da internet, o Infarmed explica que a decisão partiu de uma denúncia recebida relativa aos cremes Cannabiron CBD, da empresa Dietmed, e Good Cannabis, da Vitaceutics.

A Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde lembra a circular de 2022 relativa à utilização de canábis e seus derivados em produtos cosméticos.

Explica ainda que os cremes em causa têm na sua composição canabidiol, que é obtida através de extratos ou tinturas de canábis ou da sua resina e não é permitida em composição de produtos cosméticos.

"As entidades que disponham destes produtos não os devem disponibilizar" e os consumidores que possuam estes produtos "não os devem utilizar", recomenda o Infarmed.