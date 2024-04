Buscas por pescador desaparecido em Caminha suspensas

As buscas pelo pescador lúdico de 70 anos desaparecido na segunda-feira em Caminha vão ser suspensas pelas 20h10, ao pôr-do-sol, revelou à Lusa o capitão do porto.

As operações contaram com o reforço de uma equipa da GNR especializada em "drones" e um total de cerca de 20 operacionais, explicou Vieira Pereira, também responsável pela Polícia Marítima de Caminha, distrito de Viana do Castelo.

A equipa da GNR especializada em operação de "drones" realizou "voos em terra e na orla marítima", entre a foz do Rio Minho, no concelho de Caminha, e a praia de Afife, já no concelho de Viana do Castelo.

Os restantes operacionais fizeram vigilância entre a foz do rio Minho e o Forte do Cão, em Caminha, na expectativa de encontrar o homem que praticava "pesca lúdica" a pé e que foi dado como desaparecido na segunda-feira pelas 21h00, por um familiar, dando conta de que não regressou a casa", segundo a Autoridade Marítima Nacional.

O "último avistamento" do pescador, na zona costeira entre Vila Praia de Âncora e a praia de Moledo, foi registado pelas 10:00 de segunda-feira, revelou na terça-feira o capitão do porto de Caminha.

O facto de a viatura do pescador ter sido encontrada no percurso entre Vila Praia de Âncora e Moledo, a "cerca de 200 metros da linha de costa", foi "um dos fatores" que levou as autoridades "a concentrar os esforços de busca" naquele local naquela área.