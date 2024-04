Sintra. Encontrado corpo do pescador desaparecido na praia do Magoito

O corpo de um homem, que tudo indica ser o corpo do pescador de 67 anos que alegadamente desapareceu na segunda-feira, 8 de abril, enquanto praticava a atividade da pesca lúdica apeada na praia do Magoito, foi encontrado esta manhã na praia da Adraga, no concelho de Sintra, adianta a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

O corpo foi detetado numa zona rochosa da praia da Adraga, tendo sido recolhido pelos Bombeiros Voluntários de Sintra, cerca das 11h30.