PJ faz buscas à Câmara de Cascais. Em causa está fábrica de máscaras Covid

A Polícia Judiciária (PJ) está a realizar buscas na Câmara Municipal de Cascais (CMC), presidida por Carlos Carreiras.

A investigação visa o Executivo que Miguel Pinto Luz, agora ministro das Infraestruturas e da Habitação, integrou como vice-presidente. A informação está a ser avançada pela revista Sábado.

De acordo com a publicação, as buscas estão relacionadas com uma fábrica de máscaras cirúrgicas que Cascais criou para responder à pandemia de Covid-19.

“A Câmara está a prestar toda a colaboração”, disse fonte oficial da autarquia à revista.

Fonte da PJ confirmou à Renascença as buscas à autarquia, adiantanto tratar-se de deligências para recolha de informação.